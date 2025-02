Lanazione.it - “Perfetti sconosciuti”: dal film che ha sbancato al botteghino l’esordio teatrale di Paolo Genovese

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 febbraio 2025 – Mercoledì 26 febbraio “”, l’adattamentodell’omonimoche haal, sbarca al Teatro Petrarca di Arezzo (via Guido Monaco 12) nell’ambito del cartellone nato dalla sinergia tra Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo e Comune di Arezzo. Appuntamento alle 21.00 (in replica giovedì 27 febbraio alla stessa ora) condialla regia per il palcoscenico: una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, con la produzione di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo, Fondazione Teatro della Toscana e Lotus Production. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata e una segreta. Un tempo quella segreta era protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim.