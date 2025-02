Liberoquotidiano.it - "Perché questa per me è una giornata storica": orgoglio-Meloni, ecco come fa impazzire sinistra e rosiconi

"Unache io considero. Noi utilizziamo spesso la parolaper definire qualcosa. Questo è uno dei quali in cui usare la parolanon è farlo a sproposito. Italia ed Emirati Arabi Uniti hanno portato la loro collaborazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima. Abbiamo firmato oltre 40 intese bilaterali e il nostro lavoro non si ferma qui". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti, in corso a Roma. "Io non posso che accogliere con enorme soddisfazione la volontà concreta degli Emirati Arabi Uniti di investire in Italia 40 miliardi di dollari - ha proseguito il premier -. Si tratta senza timori di smentita di uno degli investimenti esteri più rilevanti, più imponenti per la storia della nostra nazione.