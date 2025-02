Perché la superstar dell’Inter Miami potrebbe essere punita per un incidente che colpisce il collo

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-24 11:56:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Lionel Messi ha colpito di nuovo i titoli durante il fine settimana-ma non tutti sono stati positivi-in seguito al pareggio per 2-2 di Intercon New York City.Messi ha svolto un ruolo chiave instrappando un sorteggio dell’ultimo vasca, la sua palla thped attraverso la palla che consente a Telascovia di equalizzare in un pareggio 2-2 pulsante.Laargentina aveva precedentemente assistito l’apri diattraverso Toto Aviles.Aviles è stato quindi inviato e New York ha sfruttato appieno i gol di Mitja Ilenic e Alonso Martinez e hanno cercato di andare a una vittoria impressionante nel weekend di apertura della nuova stagione MLS fino all’intervento tardivo di Segovia.