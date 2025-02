Cultweb.it - Perché il casuario è l’uccello più pericoloso al mondo? La fama è giustificata solo in parte

Il, un uccello dall’aspetto preistorico, potrebbe sembrare un personaggio uscito da un film di fantascienza o da un cartone animato. Con un corpo imponente, zampe poderose e un elmo corneo sulla testa, non èuno degli uccelli più grandi al, ma anche il più temuto. Pur essendo generalmente schivo e difficile da avvistare nelle foreste pluviali australiane e di Papua Nuova Guinea, se provocato può trasformarsi in una minaccia letale per l’uomo e per altri animali.Le sue armi principali sono le zampe robuste, capaci di lanciare calci devastanti, e i suoi artigli affilati, lunghi fino a 10 cm. Questi possono causare profonde lacerazioni e fratture ossee. Le testimonianze di attacchi mortali non sono molte, ma esistono. Nel 1926, un giovane in Australia morì dopo aver ricevuto un colpo letale alla gola mentre fuggiva da un