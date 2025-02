Formiche.net - Perché il business forum Italia-Eau è storico. Le parole di Meloni

Leggi su Formiche.net

Buongiorno a tutti,grazie ancora della presenza, grazie per questa partecipazione molto qualificata, ma soprattutto non posso non partire da un ringraziamento sentito a Sua Altezza Sheikh Mohamed bin Zayed – al mio amico Mohamed – a tutta la delegazione degli Emirati Arabi Uniti, una folta delegazione in rappresentanza del Governo degli Emirati Arabi Uniti, per quella che è una giornata che io considero storica.Noi utilizziamo spesso la parola “” per definire qualcosa, a volte lo facciamo a sproposito, questo è uno dei casi nei quali utilizzare la parolanon è utilizzare una parola a sproposito. E allora questo incontro, questoche segna un’altra tappa fondamentale nel rapporto tra le nostre Nazioni, arriva nello svolgimento della prima visita di Stato di un Presidente degli Emirati Arabi Uniti in, ed è un’occasione per sottolineare comeed Emirati Arabi Uniti insieme abbiano deciso di portare la loro cooperazione bilaterale a un livello mai sperimentato prima.