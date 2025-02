Milleunadonna.it - Perché dormire nudi fa bene?

Leggi su Milleunadonna.it

Molti di noi preferisconosenza vestiti solo in estate. Ma non tutti sanno che, oltre ad essere estremamente comodo, ha numerosifici per il nostro organismo. Contribuisce persino a mantenere nel giusto range il cortisolo. Eccone 4 che vi convinceranno atutto l'anno.1-è un toccasana.