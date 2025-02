Ilrestodelcarlino.it - "Per l’esagono servono nuovi progetti"

Dopo l’annuncio da parte dell’assessora Stefania Bondavalli dell’arrivo delle prime multe per chi lascia le vetrine sfitte del centro storico nel degrado, arrivano le prime reazioni. "L’iniziativa dell’assessore Stefania Bondavalli di sanzionare i proprietari di negozi sfitti nel centro storico di Reggio Emilia è certamente un segnale di attenzione al degrado urbano, ma rischia di essere una misura punitiva che non affronta le cause profonde del problema", commenta l’avvocato Matteo Marchesini, esponente di Reggio Civica. "La desertificazione del centro storico è il risultato di anni di scelte amministrative che hanno favorito la proliferazione di centri commerciali, la riduzione dell’accessibilità al centro (parcheggi, Ztl, trasporti pubblici inefficienti) e l’aumento della burocrazia per i piccoli commercianti.