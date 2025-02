Iodonna.it - Per i Brangelina di Matera, i Calaranni, la serie ha riservato un inizio di stagione a bomba

Ieri grande intasamento di messaggi sui social per la prima puntata di Imma Tataranni 4. Caricati dai promo e dalle anticipazioni dedicati in parte anche agli sviluppi della coppia Imma (Scalera) e Calogiuri (Alessio Lapice), i fan si sono scatenati con entusiasmi e tenerezze al rialzo nel vedere il lento disgelo tra la procuratrice e il maresciallo. Culminato in un finale da camera da letto (fuori inquadratura) a lungo sperato e immaginato. A lungo poiché laha rischiato più volte di sfilacciare il tiramolla tra i due; e poi perché laprecedente aveva lasciato il triangolo Imma-Pietro-Caligiuri in una situazione di totale disastro, con i personaggi ognuno per sé. Ma con la chiusura clamorosa del bacio effetto aspirapolvere dato da Calogiuri a Imma. Torna “Imma Tataranni”.