Ilgiorno.it - Per evitare black-out linee nuove e più potenti

Incontro tra il sindaco Antonio Verbicaro e i rappresentanti di E-Distribuzione per fare il punto sulle attività in corso, con particolare riferimento ai lavori legati al piano Pnrr. E-Distribuzione, società del Gruppo Enel che gestisce le reti di media e bassa tensione, ha illustrato al sindaco gli interventi realizzati tra 2023 e 2024 nell’ambito del progetto Pnnr. "Si è parlato della realizzazione di due“congiungenti“ tra le duein media tensione che alimentano il territorio e consentiranno una più celere rialimentazione dei clienti in caso di guasti - fanno sapere dal Gruppo Enel -. Inoltre, si vanno ad aggiungere i lavori sulle reti per l’allacciamento di nuovi clienti e gli interventi di manutenzione per mantenere in piena efficienza gli oltre 60 chilometri di cavi e i 43 impianti di trasformazione".