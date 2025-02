Oasport.it - Pentathlon, inizia una nuova era al Cairo. Addio equitazione, valori da riscrivere con la prova ad ostacoli

Leggi su Oasport.it

La prima tappa della Coppa del Mondo 2025 dimoderno si disputerà a Il, in Egitto, da domani, martedì 25 febbraio, a sabato 1 marzo: si tratterà di un momento storico per lo sport del soldato, in quanto per la prima volta a livello senior una gara internazionale avrà in programma laad, che andrà a sostituire l’.Si tratta di una disciplina spettacolare, sulla scia dei percorsi adin stile Ninja Warrior, ma che ben poco ha a che fare con la tradizione dello sport del soldato. I test sono andati avanti per oltre due anni, nei quali l’UIPM si è avvalsa della collaborazione della World Obstacl (Fédération Internationale de Sports d’Obstacles).Gli atleti provenienti dalle categorie giovanili potrebbe essere avvantaggiate rispetto agli atleti della categoria senior, in quanto dopo i test della prima fase, datata 2022, per due stagioni, 2023 e 2024, le maggiori competizioni internazionali a livello junior hanno integrato già al proprio interno il percorso ad