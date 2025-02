.com - Pensioni marzo 2025: calendario pagamenti, perché gli importi saranno più bassi?

, i pensionati italiani noteranno variazioni neglidei loro assegni. Queste modifiche sono dovute all’applicazione delle addizionali IRPEF regionali e comunali, che possono ridurre l’importo netto percepito, nonostante gli aumenti derivanti dalla rivalutazione annuale.L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha comunicato le date per l’erogazione dellenel mese di. Per coloro che ricevono la pensione tramite Poste Italiane, il pagamento avverrà sabato 1°. I pensionati che invece hanno optato per l’accredito su conto corrente bancario vedranno l’importo disponibile a partire da lunedì 3, poiché le banche non operano durante il fine settimana.Per chi preferisce ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali, è previsto unscaglionato in base all’iniziale del cognome, al fine di evitare assembramenti e garantire un servizio più efficiente.