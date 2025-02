Notizie.com - Pensioni anticipate 2025, stabilite le nuove scadenze per accedere: cosa cambia

Leggi su Notizie.com

L’Inps ha fornito nuovi chiarimenti in merito alla presentazione della domanda peralla pensione anticipata durante il: i dettagli.Nella Legge di Bilancioè stata disposta la proroga delle varie forme di pensionamento anticipato, come Ape Sociale, Quota 103 e Opzione Donna, meccanismi che consentono di lasciare l’impiego prima del raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia.leper(Foto da Ansa) – Notizie.comProprio in merito, l’Inps ha pubblicato un messaggio fornendo le varie finestre perall’Ape Sociale. Come si legge nel documento dell’Istituto di previdenza sociale, ci saranno tre specifiche date da segnare sul calendario nel, ma per ognuna di esse verranno sempre valutate le coperture economiche, questo significa che i lavoratori presentando domanda nella prima parte dell’anno avranno maggiori possibilità dialla forma alla pensione anticipata.