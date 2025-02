Iltempo.it - “Paziente critico. Non si può dire che…”. Cosa sa il prof. della Sapienza sul Papa

Giorgio Sesti, docente di Medicina interna all'universitàdi Roma, analizza le condizioni diFrancesco in base ai dati comunicati dai bollettini medici: «È attualmente un, non fuori pericolo. Per questo la prognosi resta riservata. Non si può, per esempio, ‘servono altri 10 giorni di cura'. Non lo sappiamo, dobbiamo attendere. Anche perché le terapie antibiotiche, che sono mirate ai diversi germi isolati, hanno bisogno di un certo tempo per agire. Occorre dare tempo a questi farmaci. Tutto è infatti partito dall'infezione dei polmoni che, in forma grave, può scompensare gli altri organi». «Come dicono bene i colleghi del Gemelli - spiega Sesti all'Adnkronos - la situazione è critica vista l'età e le patologie precedenti del Santo Padre. A questo si aggiunge che sua polmonite è stata prodotta da diversi batteri che richiedono un trattamento specifico.