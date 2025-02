Panorama.it - Pavia, la battaglia che ha cambiato la storia d’Europa

Il 24 febbraio 1525, ci fu lo scontro finale tra la Francia di Francesco I e la Spagna di Carlo V. In campo venne impiegata pesantemente l’artiglieria e dopo questo eventi, a partire dall’Italia, Madrid è stata a lungo protagonista dell’età moderna. Per essere unache nessuno si aspettava di combattere (perché nessuno l’aveva preparata) quella di, combattuta cinquecento anni fa, il 24 febbraio 1525, comportò conseguenze definitive per le guerre a venire e per gli equilibri politici dell’Europa. Segnò il tramonto della cavalleria pesante (che, fino ad allora, negli scontri in campo aperto, aveva rappresentato una forza determinante) destinata a essere sostituita da archibugi e polvere da sparo. E, nel nord Italia, arrivarono gli spagnoli. Forti di una leadership imposta al mondo occidentale, s’insediarono nel Ducato di Milano dove rimasero per un paio di secoli (fino agli accordi di Utrecht e Rastatt del 1713 e 1714).