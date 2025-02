Sport.quotidiano.net - Paura Il Sasso scivola nei playout

La sconfitta interna di misura rimediata contro la diretta rivale per la salvezza Piacenza costa cara alMarconi di Ivan Pedrelli che, per la prima volta in stagione, si trova a dover fare i conti con la zona. A causa di questo ko (il secondo consecutivo) e dei risultati maturati sugli altri campi, i gialloblù sono infattiti al sestultimo posto che significherebbe spareggio per non retrocedere. Mettersi a fare i conti ora, considerando che all’appello mancano ancora nove gare per un totale di 27 punti, rappresenterebbe senza dubbio un errore imperdonabile, ma è comunque lecito affermare che a Geroni e compagni servirà una rapida svolta per cercare di uscire al più presto dalle sabbie mobili. Ma tornando alla sfida di ieri contro il Piacenza, ilMarconi prende subito in mano le redini del gioco, cercando di proporre un calcio propositivo là davanti e riuscendo a chiudere ogni varco ai pericolosi attaccanti avversari.