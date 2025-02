Torinotoday.it - Paura a Trofarello: sequestrano un’anziana, aprono la cassaforte con il flessibile e portano via gioielli e contanti

Leggi su Torinotoday.it

L’hanno sequestrata: quaranta minuti in casa, guardata a vista e senza potersi muovere. Intanto, in tre hanno aperto lacon un, portato via il suo contenuto e svaligiato la villa da tutti gli oggetti di valore. La vittima, 85 anni, residente a, non ha opposto.