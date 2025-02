.com - Pattinaggio / Piergigli flash: ed è oro agli Indoor nazionali di Pescara

L’astro delin linea centra un successo dietro l’altro e si laurea campione1 giro crono ai campionatidi. Il giusto riconoscimento a premiare la resilienza dopo l’infortunio che lo ha tenuto fermo ai box nella precedente competizione:”doppia soddisfazione. Tutti hanno fatto il tifo per me” MONTE SAN VITO, 23 febbraio 2025 – Alessiovola e non si ferma più.Il giovane talento monsanvitese prosegue la sua inarrestabile scalata e conquista l’oro ai Campionati Italianidi, primo giro crono con il tempo record di 15,794.Una kermesse sportiva che abbraccia ben due weekend complessivi di gare, 1200 atleti complessivi partecipanti e oltre 80 società provenienti da tutta Italia.Il primo round, a partire da venerdì 14 a domenica 16 febbraio con le categorie Ragazzi e il Trofeo Skate Italia, per i Ragazzi 12.