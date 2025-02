Velvetgossip.it - Patrizia Mirigliani svela il retroscena del doc su Miss Italia: “Un titolo impietoso che mi ha tolto il sonno”

Il mondo dei concorsi di bellezza è spesso al centro di accesi dibattiti, enon fa eccezione. A partire dal 25 febbraio 2025, Netflix presenterà un nuovo documentario intitolato “Non Deve Morire”, un progetto che ha visto la luce alcuni anni fa grazie alla collaborazione di, figlia del fondatore del concorso, Enzo. Tuttavia, ilscelto per il documentario ha suscitato reazioni forti e dirette da parte di, che ha espresso il suo disappunto riguardo alla scelta non consensuale del.Intervistata dal Corriere della Sera,ha condiviso il suo stato d’animo dopo aver visionato il documentario: “Non volevo che edulcorassero le cose o che ne facessero una celebrazione, però è vero, sono stati impietosi. Quando l’ho visto non ci ho dormito la notte.