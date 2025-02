Biccy.it - Patrizia Mirigliani sul titolo Netflix per il doc su Miss Italia: “Impietosi, non ho dormito”

Leggi su Biccy.it

Il catalogo dida domani si impreziosisce di un nuovo documentario dalNon Deve Morire girato un po’ di anni fa con la collaborazione di. Ilperò non lo ha scelto lei. Anzi. “Non volevo che edulcorassero le cose o che ne facessero una celebrazione, però è vero, sono stati” – ha dichiarato al Corriere – “Quando l’ho visto non ci hola notte. Ma non voglio fare come mio padre, che ricevette un Tapiro perché si era opposto alla fiction di Dino Risi sul concorso“.ha poi aggiunto: “deve ritornare in tv, ha bisogno di un palcoscenico televisivo. Dunque, per salvarla, ci vuole una rete che la faccia tornare al grande pubblico“. Secondo lei il concorso di bellezza non è anacronistico. “Penso che la bellezza sia stata demonizzata da un certo tipo di femminismo, ed è stato complicato studiare la formula giusta.