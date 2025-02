Tpi.it - Patrizia Mirigliani: “Boldrini, Tarantola e Soldi hanno affossato Miss Italia. Miriam Leone? Un’ingrata”

Leggi su Tpi.it

: “parla diaccusando la Rai di aver messo al bando il concorso e lanciando frecciatine anche a qualche ex partecipante come.Intervistata dal Corriere della Sera in occasione dell’uscita del documentario Netflix,non deve morire, l’imprenditrice ha parlato del concorso di bellezza che negli anni Novanta realizzava ascolti paragonabili solamente al Festival di Sanremo.Figlia di Enzo, storico organizzatore del concorso di bellezza,ricorda di quando “Alain Delon arrivò in elicottero. Chiese di cenare in un tavolo di sole donne e io, che ai tempi lavoravo dietro le quinte e mi occupavo della logistica, fui costretta da mio padre ad andarci.