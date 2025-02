Lettera43.it - Pasqua, perché ogni anno cambia data e come si calcola

Nel calendario delle festività religiose e non, ce n’è una che. Si tratta della. Nel 2025 cade il 20 aprile e dalla suadipendono poi altre ricorrenze. A ritroso: la Domenica delle Palme e quindi la Quaresima, che parte dal Mercoledì delle Ceneri, primo giorno dopo la fine del Carnevale. Ma non molti sviene stabilitoe da cosa dipenda la scelta delladisilaPapa Francesco alla benedizione di(Getty Images).La scelta delladivaria diine dipende dal cielo. Il metodo con cui viene stabilitaè stato deciso con il Concilio di Nicea del 325. La regola è che lasi festeggi la prima domenica dopo la prima Luna piena di primavera. Nel 2024, ad esempio, questa è stata il 25 marzo e per questo ladella domenica diè stata quella del 31 marzo.