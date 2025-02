Partorisce in viaggio studio e lancia il neonato dalla finestra dell’hotel l’orrore a Parigi | arrestata una studentessa americana

Leggi su Open.online

Prima il parto nella camera d’albergo a, poi la decisione di gettareilcon il cordone ombelicale ancora attaccato. Il piccolo non è sopravvissuto alla caduta, nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi allertati da alcuni passanti. Unadi 18 anni, indiin Europa insieme ai suoi compagni, è stataall’alba di oggi, lunedì 24 febbraio, con l’accusa di «omicidio di un minore di 15 anni». Si trova attualmente in ospedale per ricevere le cure necessarie ed evitare che le sue condizioni si aggravino. Secondo quanto riferisce Le Parisien, la polizia della capitale francese starebbe vagliando l’ipotesi di una «negazione della gravidanza».Le urla, il cordone ombelicale e l’intervento dei passantiSono le 6 di mattina di lunedì 24 febbraio quando lungo rue des Réglises, nel 20esimo arrondissement dia due passi da Piazza della Bastiglia, alcuni passanti sentono delle urla provenire dal secondo pianoIbis Style.