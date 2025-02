Lettera43.it - Parolin nome forte per il dopo Francesco, il futuro di Crosetto jr e altre pillole

«Le elezioni tedesche? Ha vinto BlackRock»: questo il commento di un banchiere italiano, appena ha saputo della vittoria di Friedrich Merz con la sua Cdu. Già, perché l’avvocato che aveva litigato con Angela Merkel è stato al vertice di BlackRock Germany, oltre che della sede nazionale di EY. In pratica, «una longa manus di Larry Fink e del gruppo che ha il suo quartier generale a New York». Forse Giorgia Meloni, prima di applaudire alla sconfitta del cancelliere uscente, il socialdemocratico Olaf Scholz, non si rende ancora conto che il vincitore delle elezioni tedesche, Merz, la supererà e pure in brevissimo tempo nel ruolo di «migliore amico di Donald Trump». A proposito, a Washington e a New York tutti quelli che contano hanno il telefono di Merz, ricordando la vecchia battuta di Henry Kissinger su quale numero si deve digitare per parlare con l’Europa.