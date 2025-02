Napolipiu.com - Parola del Napoli «Non finisce qui»

Il bicchiere è mezzo pieno, almeno secondo Aurelio De Laurentiis. Nonostante il crollo di Como e il primato ceduto all'Inter, il presidente delprova a infondere ottimismo in un momento delicato. «Non è un punto in meno dall'Inter che ci deve spaventare. Noi siamo una grande squadra, con un grande allenatore. Noi siamo il. Forza Capitano! Forza Ragazzi!», scrive su X a fine partita, lanciando un messaggio chiaro al gruppo e alla città.Il campionato è ancora lungo, con 36 punti in palio e uno scontro diretto contro l'Inter sabato al "Maradona" che può cambiare ancora tutto. Ilnon si arrende, e l'ambiente azzurro prova a stringersi attorno alla squadra in questo momento critico.Ottimismo e consapevolezzaDal "Sinigaglia", però, i volti al novantesimo raccontano altra verità: teste basse, delusione palpabile, ma anche voglia di riscatto.