Sport.quotidiano.net - Parma-Bologna, l’arbitro Abisso sospeso per due turni

, 24 febbraio 2025 –Rosariosarà fermato per almeno due. L’AIA ha deciso di accomodare in panchina il fischietto siciliano dopo, a testimonianza che la direzione del derby della via Emilia è stata giudicata non all’altezza. E che non lo fosse stata era già evidente a chi aveva visto la partita, con due episodi a macchiare la sua conduzione ma sopratutto a indirizzare la gara. Questo al netto di una prestazione della squadra di Vincenzo Italiano ben al di sotto delle aspettative e sopratutto non in grado di lasciare un segno. La verità però è che il rigore per il fallo di mano di Beukema è un cosiddetto “rigorino”, che tra l’altro non è stato giudicato nemmeno tale da Antonio Damato, responsabile del settore tecnico degli arbitri che ha espressamente sottolineato che “l’episodio rappresenta un calcio di rigore da non concedere”.