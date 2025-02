.com - Paris terzo in SuperG a Crans Montana

(Adnkronos) – Podio azzurro con Dominikneldi. Per il velocista italiano è il 48esimo podio grazie alposto con il tempo di 1.21.92 alle spalle del padrone di casa, il campione svizzero Marco Odermatt, in 1.21.53, al 45esimo successo in carriera e l’ottavo di questa stagione. Alle sue spalle il connazionale Alexis Monney in 1.21.81. Ottimo quinto posto per l’altro azzurro Mattia Casse. Gran gara anche per Christof Innerhofer, che chiude 12esimo. “Oggi è stata una giornata più positiva rispetto a ieri. Le condizioni non erano così facili e non era facile seguire bene il tracciato, che presentava parecchie insidie – ha detto– Ho fatto qualche piccolo errorino, ma complessivamente ho mantenuto una buona velocità per tutta la pista. Sono riuscito a sciare meglio rispetto alla discesa e ilposto è ottimo.