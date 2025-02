Ilrestodelcarlino.it - Pari nella tana del Tropical. Sant’Agostino, punto d’oro

Coriano 0 S. Agostino 0CORIANO: Pollini, Moricoli, Prasso, Fabbri (15’ st Nisi), Anastasi, Bartoli (43’ pt Bardeggia), Pasquini, Enchisi, Dantraccoli (34’ st Barbatosta), Scarponi, Tamagnini (34’ st Serafini). A disposizione: Leardini, Tiraferri, Imola, Ronci F., Ronci S.. All.: Scardovi. S. AGOSTINO: Costantino, Valesani (13’ st Roda), Pinca, Landi, Di Bari, Armaroli, Corsi (28’ st Masiero), Frignani, Cazzadore, Laurenti (33’ pt Pellielo), Vanzini (43’ st Ceneri). A disposizione: Piazzi, Bergami, Tassinari, Franchi, Cremaschi. All. Biagi Arbitro: Arienti di Cesena. Note: ammoniti: Pasquini (T), Barbatosta (T), Costantino (S), Valesani (S), Armaroli (S), Vanzini (S). I RAMARRI di mister Biagi portano a casa un ottimo pareggio da Coriano contro la formazione delche, da ieri sera, si è vista raggiungere in vetta alla classifica dalla compagine del Mezzolara.