Parcheggio rosa riservato a donne incinte e neo mamme | dove si trovano e come avere il permesso

Zelo Buon Persico (Lodi), 24 febbraio 2025 - Stalli, nei Comuni in cui opera l’Unione di polizia locale nord Lodigiano, per consentire una sosta agevole ain stato di gravidanza o che hanno figli di età inferiore ai due anni. I nuovi stalli però, saranno accessibili con “” (già ottenibile). Al momento sono stato tracciati e sono pronti all’uso ma, appunto, per essere in regola, serve segnalare il proprio stato. E’ una novità voluta dalla Polizia Locale e dalle amministrazioni comunali e che permetterà alle destinatarie, di lasciare l’auto in stalli posizionati in luoghi strategici e scelti per agevolare la mobilità e l’accesso ai servizi essenziali. Le aree di sosta dedicate sono immediatamente riconoscibili grazie alla segnaletica orizzontale gialla ee ai cartelli stradali verticali.