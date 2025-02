Ilfattoquotidiano.it - Paragon, la denuncia della ong Mediterranea: “Anche don Mattia Ferrari è stato spiato come Casarini”

il cappellano di bordoongSaving Humans, don, èoggetto di spionaggio da parte del programma Graphite, progettato dall’agenzia israelianaSolution. Non solo il fondatore e capomissione Lucae il direttore di Fanpage Francesco Cancellato,il prete è“avvisato da Meta di essere l’obbiettivo di un sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate nel febbraio 2024”, ha rivelato la stessa ong. La notifica di minaccia ricevuta “è simile a quella pervenuta a” ed è stata comunicata dalla società Meta “lo stesso giorno in cui è stata riferita a”.Le intercettazioni sono soggette ad uno studio che sta conducendo il laboratorio di The Citizen Lab dell’Università di Toronto. “Essere avvisati di essere presi di mira da un attacco sostenuto da un qualche governo”, ha dichiarato John Scott Railton, ricercatore senior di The Citizen Lab dell’Università di Toronto, “indica che la persona è stata probabilmente selezionata per il monitoraggio utilizzando capacità avanzate.