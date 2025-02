Ilgiorno.it - Parabiago, delitto Ravasio: perizia psichiatrica per Marcello Trifone, marito di Adilma

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 24 febbraio 2025 – La Corte d’Assise del tribunale di Busto Arsizio, presieduta dal giudice Giuseppe Fazio, ha accolto la richiesta diperdiPereira Carneiro, la donna accusata di essere la mente del piano omicida. Secondo la ricostruzione dell’accusa,era a bordo della falsa auto pirata – una Opel vecchia di proprietà dicon targa contraffatta - che investì e uccise, simulando un incidente. IlIn carcere è già stato valutato da un consulente della difesa, il quale sostiene che l’uomo sia affetto da un grave disturbo della personalità e che, al momento del, fosse “incapace di intendere e di volere”, pur conservando “modeste ma sufficienti capacità di stare in giudizio”. “Sa di star affrontando una causa in tribunale e sa di essere accusato”, è stato il giudizio in sintesi del perito.