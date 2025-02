Anteprima24.it - Paperdì con onore a Roseto: i padroni di casa vincono 89-80

Tempo di lettura: 3 minutiLa Liofilchemmantiene la sua imbattibilità interna ma deve impegnarsi non poco per avere la meglio su una Paperdi Juvecaserta, rimasta a contatto con idifino a metà dell’ultimo periodo di gioco. I bianconeri di coach Damano Cagnazzo hanno avuto un buon impatto sulla gara puntando molto sul gioco collettivo e trovando spesso la soluzione migliore per andare a canestro. Alla fine, i casertani hanno pagato la maggiore reattività a rimbalzo degli abruzzesi (39-29) e due decisivi tiri dalla distanza di Pastore.L’avvio è stato dei bianconeri che hanno piazzato un 3-8 frutto delle triple di Laganà ed Heinonen e di due punti di Diouf. La reazione degli abruzzesi è venuta dalla coppia Aukstikalnis-Sacchetti, che sono stati i due terminali offensivi deididell’intero periodo chiuso sul 25-19.