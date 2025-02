Papa ricoverato il cappellano del Gemelli | Apprensione ma è l’ora della speranza

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'per le condizioni diFrancesco,da giorni e con una insufficienza renale, "è alle stelle, ed è come quella che si ha per un padre" ma "è l'ora". Don Nunzio Currao,del, oggi ha tenuto una riflessione durante l'adorazione eucaristica che, come spiega all'Adnkronos, è "venuta .