Papa Francesco | Un mondo dove per gli avversari c’è solo odio non ha futuro

CITTÀ DEL VATICANO – “L’annuncio del perdono è un compito essenziale del diacono. Esso è infatti elemento indispensabile per ogni cammino ecclesiale e condizione per ogni convivenza umana”. Lo affermanell’omelia preparata per la messa presieduta ieri in sua vece nella Basilica Vaticana, in occasione del Giubileo dei Diaconi, dall’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e delegato del Pontefice per l’organizzazione dell’Anno Santo.“Per crescere insieme, condividendo luci e ombre, successi e fallimenti gli uni degli altri, è necessario saper perdonare e chiedere perdono, riallacciando relazioni e non escludendo dal nostro amore nemmeno chi ci colpisce e tradisce”, dicenell’omelia, letta dallo stesso mons. Fisichella. “Unper glic’èè unsenza speranza, senza– avverte – destinato ad essere dilaniato da guerre, divisioni e vendette senza fine, come purtroppo vediamo anche oggi, a tanti livelli e in varie parti del”.