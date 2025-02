Thesocialpost.it - Papa Francesco, situazione sempre più cupa: “È il tempo della speranza contro ogni speranza”

Leggi su Thesocialpost.it

La notizia positiva è che, da sabato sera, «non ha avuto ulteriori crisi respiratorie»; che la notte tra domenica e lunedì «è passata tranquillamente», e che, al risveglio di lunedì, «l’umore è buono e le terapie proseguono senza dolore».Purtroppo, lapresenta anche un lato preocnte: è stata riscontrata «una lieve insufficienza renale iniziale, attualmente sottollo» in seguito ad alcuni esami del sangue. Sebbene lieve, questa condizione è preocnte in un uomo di 88 anni che sta affrontando una polmonite bilaterale, con il rischio che l’infezione possa espandersi.Leggi anche: Albano Laziale, incendiato commissariato: è doloso Al decimo piano del Gemelli, si continua a navigare in un’incertezza totale: «Le condizioni del Santo Padre sono ancora critiche», ha comunicato ieri sera il bollettino medico.