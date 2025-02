Papa Francesco rosario a San Pietro | la preghiera dei fedeli di tutto il mondo – Video

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Centinaia di, nonostante qualche goccia di pioggia, si sono radunati in piazza Sanper recitare ilper. Bergoglio, ricoverato da diversi giorni al Gemelli, “è stato il leader della nostra Chiesa per oltre un decennio e va ringraziato per questo”, dice all’Adnkronos Edward Purjack, turista americano. In queste .