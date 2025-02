Papa Francesco ricoverato lo pneumologo | Condizioni preoccupanti ma un’inversione di tendenza è ancora possibile – L’intervista

Leggi su Open.online

L’ultimo aggiornamento del Policlinico Gemelli di Roma sulledelsottolinea l’assenza di ulteriori crisi respiratorie nelle ultime ore. Nonostante i medici parlino di un «lieve miglioramento» e rassicurino sulla gravità dell’insufficienza renale, il Santo Padre,dal 14 febbraio scorso, rimane in prognosi riservata. L’ossigenoterapia, andata avanti per due giorni ad alti flussi, continuaad essere eseguita con quantità di ossigeno minori. Il quadro clinico del Pontefice continua a preoccupare, per questo Open ha chiesto al dottor Sandro Distefano, primario di Pneumologia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania, come poter leggere i lievi miglioramenti del Pontefice.Dottore, ci fa intanto chiarezza sull’entità della crisi respiratoria “asmatiforme” subìta dal Santo Padre e che in queste ore i medici stanno tentando in ogni modo di non far più verificare?«Si tratta di una crisi respiratoria contraddistinta da un sintomo principale che è quello di un respiro molto affannoso seguito da una importante difficoltà respiratoria.