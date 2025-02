Quotidiano.net - Papa Francesco news, la notte trascorsa bene. “Ha dormito, sta riposando”

Roma, 24 febbraio 2025 - Un’altracol fiato sospeso a pregare per la salute die poi la notizia che tutti aspettavamo: la, il Pontefice hae sta, fa sapere la Sala stampa vaticana. Le sue condizioni "permangono critiche" e la complessità del quadro clinico impone "che la prognosi resti riservata". La novità che preoccupa è l'emergere di una insufficienza renale ma, si spiega, è "lieve", in fase "iniziale" e "sotto controllo". Dall’altra sera inoltre non si sono verificate "ulteriori crisi respiratorie", anche se si "prosegue l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali". Le trasfusioni hanno migliorato il livello di anemia, nonostante l'abbassamento delle piastrine sia rimasta stabile. Catena di preghiera per