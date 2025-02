Iltempo.it - Papa Francesco, mondo in preghiera. "Speranza contro ogni speranza": cosa c'è dietro la frase del cappellano

Ilinper. In attesa del bollettino serale sulle condizioni del Santo Padre ricoverato al Gemelli si accavallano le notizie. L'aggiornamento odierno della sala stampa vaticana spiega che Jorge Mario Bergoglio "non ha dolori"e prosegue le terapie. Inoltre, l'umore è buono e il si nutre normalmente. "La notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta riposando" si leggeva nella nota di stamattina. Intanto hanno colpito i fedeli le parole di Don Nunzio Currao,del Gemelli dove è ricoverato, che oggi ha tenuto una riflessione durante l'adorazione eucaristica. "L'apprensione per ilè alle stelle, ed è come quella che si ha per un padre" ma "è l'ora della" ha detto commentando il Vangelo del giorno 'Credo, Signore; aiuta la mia incredulità': "Vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la 'spes contra spem,' la".