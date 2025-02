Thesocialpost.it - Papa Francesco, l’ipotesi che preoccupa: “Con aggravamento ai reni la prognosi potrebbe divenire infausta”, diffuso il bollettino medico

Negli ultimi giorni, la salute diha suscitato grande attenzione, soprattutto a causa della terapia antibiotica in corso per contrastare un’infezione. L’intervista a un esperto del settore ha offerto alcuni spunti importanti sulla situazione attuale e sulle possibili evoluzioni del quadro clinico del Pontefice.Nel frattempo stamattina è anche giunto nuovosulla notte scorsa.Secondo l’esperto intervistato, la situazioneessere reversibile, ma mancano elementi fondamentali che solo chi segue da vicino ilpuò valutare con certezza. Tra i fattori di rischio, l’età avanzata del Pontefice rappresenta un elemento sfavorevole per una rapida guarigione.Uno dei punti chiave emersi riguarda la possibilità di complicanze renali: “Se dovessero comparire problemi ai, ci sarebbe unimportante e ladiventare”.