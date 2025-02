Thesocialpost.it - Papa Francesco, ipotesi sul suo successore: spunta il nome del cardinale Fridolin Ambongo Besungu

Leggi su Thesocialpost.it

Mentre il mondo segue con apprensione lo stato di salute di, iniziano a emergeresui possibili successori di Jorge Mario Bergoglio. Il bollettino del 24 febbraio riferisce che “la notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta riposando”. Tuttavia, nella comunicazione precedente, la Sala Stampa vaticana aveva sottolineato che “le condizioni del Santo Padre permangono critiche” e che, sebbene non siano state registrate nuove crisi respiratorie, la situazione resta delicata.Leggi anche:: notte tranquilla, colazione in poltronaIn questo scenario, tra i nomi dei cardinali consideratibili spicca quello di, arcivescovo di Kinshasa. La sua figura sta guadagnando rilevanza non solo per il ruolo ecclesiastico, ma anche per le sue posizioni politiche e sociali, in particolare riguardo alla situazione della Repubblica Democratica del Congo.