Papa Francesco importante aggiornamento sulle sue condizioni | una buona notizia

“La notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta riposando“. Questo il messaggio diffuso dalla sala stampa vaticana in merito allo stato di salute del Pontefice, che negli ultimi giorni è stato al centro delle preoccupazioni per il suo quadro clinico.Fonti vaticane riferiscono che“si è svegliato e sta proseguendo le terapie”, mantenendo “un umore buono“. Il Pontefice continua a seguire un’alimentazione regolare e, come precisano le stesse fonti, “non ha dolore”. Le difficoltà respiratorie che avevano causato “sofferenze” nella giornata di sabato sembrano essere rientrate.Leggi anche:, come sta: il bollettino di stamattinaancora critiche, ma c’è unaL’ultimo bollettino medico pubblicato domenica dal Vaticano ribadiva che le“permangono critiche” e che la complessità della situazione richiede che “la prognosi resti riservata”.