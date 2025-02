Lettera43.it - Papa Francesco, il significato dell’espressione «speranza contro ogni speranza» usata dal cappellano del Gemelli

Guidando la preghiera nel corso della speciale adorazione eucaristica perall’ospedale, ildel policlinico don Nunzio Corrao ha detto: «In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la ‘spes contra spem’, la». Ecco cosa significa questa espressione.Motto di Paolo di Tarso, in origine si riferiva all’incrollabile fede di AbramoSpes contra spem è una locuzione latina che si può tradurre appunto come ‘lala’. Deriva da un passaggio della Lettera ai Romani di Paolo di Tarso, in cui l’apostolo ricorda l’incrollabile fede di Abramo (che messo alla prova da Dio era pronto a sacrificare il proprio figlio Isacco): «Egli ebbe fede sperandoe così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: ‘Così sarà la tua discendenza’».