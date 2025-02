Papa Francesco il cappellano del Gemelli | È l’ora della speranza contro ogni speranza Fonti vaticane | È di buonumore non ha dolori

Leggi su Open.online

Riposato e di buon umore. Cosìdescrivono lo stato di salute e psicologico di, dopo dieci giorni di ricovero al Policlinicoper una crisi respiratoria degenerata poi in polmonite bilaterale. Un quadro clinico che apre a un cauto ottimismo in attesa del bollettino ufficiale. Unaper il futuro a cui si appella ildel, don Nunzio Corrao. «In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la “spes contra spem“, la», ha detto il sacerdote guidando la preghiera durante l’adorazione eucaristica per il Pontefice. Il bollettino diNel bollettino mattutino veniva comunicato che «la notte è trascorsa bene, ilha dormito e sta riposando». Secondo le, «si è svegliato e sta proseguendo le terapie, l’umore è buono, si nutre normalmente» e «non ha».