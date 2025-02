Thesocialpost.it - Papa Francesco, il bollettino sulle condizioni: “Lieve miglioramento”. Il pontefice ha chiamato la parrocchia a Gaza

“Lecliniche del Santo Padre nella loro criticità dimostrano un”. Questo il contenuto delmedico diffuso poco dopo le 18 e 30 del 24 febbraio sulla situazione di. I sanitari sottolineano che “anche nella giornata odierna non si sono verificati episodi di crisi respiratorie asmatiforme” e “alcuni esami di laboratorio sono migliorati”. Leggi anche: L’ora legale 2025 arriva in anticipo: ecco quando dovremo spostare in avanti le lancetteL’insufficienza renale, apparsa per la prima volta nell’aggiornamento delle scorse ore, viene definita “” e “non desta preoccupazione”. Dal punto di vista del trattamento viene specificato che “continua l’ossigenoterapia, anche se con flussi e percentuale di ossigenomente ridotti”. I medici, “in considerazione della complessità del quadro clinico”, non sciolgono ancora la prognosi “in via prudenziale”.