Papa Francesco, finalmente buone notizie dall'ospedale: cosa succede

Il Pontefice è ricoverato da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma. Il Santo Padre è stato ricoverato in ospedale per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi ha avuto anche una crisi respiratoria e un'insufficienza renale. Dopo dieci giorni, dunque, non sono ancora state disposte le dimissioni, ma arrivano buone notizie. A riportarle è la sala stampa vaticana. Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, trasformatasi poi in una polmonite bilaterale.