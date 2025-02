Iltempo.it - Papa Francesco, "era tutto pronto per il suo ritorno". Poi l'altolà del policlinico

Leggi su Iltempo.it

Sabato sera, subito dopo la diffusione del bollettino medico che annunciava un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche diconclusosi con quel «al momento la prognosi è riservata», un cardinale di primissimo piano ha esclamato: «ma com'è possibile? Ieri i medici hanno rassicurato il mondo!», interrompendo repentinamente la nostra conversazione telefonica con un laconico «stavo andando a cena, ma torno subito in cappella a pregare». L'anziano porporato non è l'unico in Vaticano ad essere stato colto di sorpresa dalla situazione divenuta nuovamente critica per il. Raccontano che a Santa Marta si stesse già predisponendoper il rientro di, con il personale di servizio accuratamente istruito per potenziare al massimo le misure di salubrità e igiene degli ambienti comuni, spesso frequentati dallo stesso pontefice.