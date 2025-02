Iltempo.it - Papa Francesco, condizioni critiche. L'insufficienza renale e l'ipotesi di una "sepsi in fase iniziale"

Al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverato da venerdì 14 febbraio, si naviga a vista. Come rivelato dal bollettino di ieri, ledel Santo Padre "permangono" ed è necessaria l'ossigenoterapia ad alti flussi attraverso le cannule nasali, sebbene Bergoglio non abbia presentato ulteriori crisi respiratorie. La piastinopenia, che nella giornata di sabato aveva fatto allarmare i medici, "rimane stabile", ma a destare la preoccupazione degli esperti ora è il principio di una "lieve", che in un uomo di 88 anni in lotta con una polmonite bilaterale e il relativo rischio che l'infezione si estenda non è certo rassicurante. Sul rischio(cioè una condizione scatenata da un'infezione - un patogeno che può essere di tipo batterico, virale o fungino - che determina una risposta infiammatoria disfunzionale e sregolata dell'organismo), si è espresso Abele Donati, direttore della clinica di anestesia e rianimazione dell'Azienda ospedaliera universitaria delle Marche e professore ordinario al Politecnico di Ancona.