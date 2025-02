Anticipazionitv.it - Papa Francesco, condizioni critiche: insufficienza renale e ossigenoterapia

è ancora sotto stretta osservazione al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio. Il bollettino medico conferma che il Pontefice ha ricevuto trasfusioni di sangue e, ma resta vigile e ha partecipato alla messa. Tuttavia, è stata rilevata una iniziale, mentre la prognosi rimane riservata. La comunità cattolica prega per lui., il bollettino sulledi saluteLe cure in corso e la situazione attualeLedel Pontefice rimangono, ma con segnali di stabilità. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Policlinico Gemelli,ha ricevuto trasfusioni di sangue per contrastare l’anemia e continua con l’ad alti flussi. Inoltre, i medici hanno riscontrato una lieve, attualmente sotto controllo.