Papa Francesco come sta | il nuovo bollettino dal Vaticano

Dopo la «notte trascorsa bene» in cui «ha dormito e riposato»,si è svegliato e sta proseguendo le terapie. «L’umore è buono e si nutre normalmente», hanno fatto sapere fonti vaticane precisando che il pontefice non ha dolori. La sofferenza della quale si era parlato sabato, hanno spiegato, era legata alla giornata pesante che aveva vissuto a causa delle crisi respiratorie. Fortunatamente nelle ultime ore non se ne sono presentate altre. Ma, di contro, domenica è stata riscontrata «una iniziale, lieve, insufficienza renale» emersa da alcuni esami sanguigni. Le condizioni di Bergoglio, in generale, permangono critiche e la complessità del quadro clinico impone che la prognosi rimanga riservata.Rosari tutte le sere a San Pietro e al GemelliIntanto la sala stampa vaticana ha annunciato che, a partire da lunedì, tutte le sere verranno organizzati rosari in Piazza San Pietro per mostrare vicinanza al Santo Padre.