Tv2000.it - Papa, card. Zuppi a Tv2000: “Ci uniamo nella preghiera”

Leggi su Tv2000.it

“La vera parola oggi è quella di unirci, di ascoltare la parola di Dio, di unirci nell’invocazione.Francesco ci ha sempre chiesto di pregare per lui”. Lo afferma al Tg2000 il presidente della Cei, il. Matteo.“Tantissime persone e anche tanti non credenti – sottolinea il– hanno manifestato vicinanza e solidarietà e hanno detto ‘io non ci credo’, ma ‘prego per lui’”.: “Ci” TG2000.